La jeunesse polynésienne se penche sur l'environnement

La matinée a débuté par la remise des prix aux lauréats du concours. Après avoir été félicités pour les treize magnifiques productions, les enfants ont été invités à se diriger vers leurs stands. Rassemblés sur ces derniers, les élèves se sont prêtés au jeu et sont devenus des "enseignants environnement" pour quelques heures.Les élèves lauréats du Collège Anne Marie Javouhey de Mme Taria Vaiho, ont ainsi pu présenter les maquettes réalisées sur : "Le recyclage des eaux usées sur l’atoll de Tetiaroa", "Comment avoir de l’eau sur l’atoll de Tetiaroa" et enfin "Utiliser une voiture qui fonctionne au solaire sur le motu Onetahi".Ils ont également fait le bonheur des plus jeunes qui ont pu voir rouler leur voiture écolo, réalisée spécialement par les élèves pour inspirer le personnel de l’hôtel The Brando. Enfin, les élèves se sont rassemblés pour faire découvrir à leurs camarades un chant misen musique à partir d’une légende "Mo’o tua raha".Tout comme la classe de Mme Teanini, rassemblant des CM2 de Maatea de Moorea qui a aussi fait sensation avec leur chant traditionnel réalisé spécialement pour l’atoll de Tetiaroa et la préservation de sa richesse.Chants, danses, maquettes, vidéos, la salle était pleine de créations diverses qui ont fait le bonheur des petits et des grands. A la fin des activités, chaque classe est repartie avec un petit lot en souvenir de son engagement ainsi qu’un Livret sur les tortues marines en tahitien, réalisé par l’association.Ce sont au final, 3 prix qui ont été décernés : la classe lauréate partira découvrir l’atoll de Tetiaroa le mardi 20 juin -la classe ayant reçu le 2nd prix a été invitée à découvrir l’association et relâcher une tortue marine et la 3ème classe viendra profiter d’une matinée éducative pour visiter le sentier sous-marin et le centre de soins pour tortues marines.