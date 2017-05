La "hand spinner" mania débarque aussi au fenua

Rédaction Web

Vendredi matin, des dizaines de jeunes s’étaient passé le mot après avoir appris qu’un commerce de Papeete venait de recevoir des « hand spinners » que tous attendaient. Et ils se sont rués sur le dernier jouet à la mode.« On m’a dit que c’était un produit qui commençait à être connu dans le monde, donc j’ai testé. Et depuis une quinzaine de jours, c’est effectivement la folie », explique le gérant de la boutique, Ludovic Poulain.Celui-ci en avait commandé 3500 exemplaires mais en raison de la demande, il pensait pouvoir les écouler en à peine trois jours. Il a donc passé une nouvelle commande mais, cette fois, de 10 000 unités.Le « hand spinner » a été conçu dans les années 90 par une mère américaine dont la fille souffre d’autisme afin de focaliser son attention. Et, aujourd’hui, les enfants du monde entier se le sont appropriés.Pour autant, la toupie ne fait pas l’unanimité. Certaines écoles commencent à la bannir des salles de classe car, ironie du sort, elle dissiperait un peu trop les élèves.