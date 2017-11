"La grève va continuer" chez Air France

J-B. C.

Le tribunal de première instance n’a pas reconnu le caractère d’urgence de la situation et donc débouté la direction régionale d’Air France de sa demande, à la grande satisfaction des représentants syndicaux et des personnels grévistes venus en nombre au palais de justice."On nous a donné raison sur le fait qu’il n’y avait pas de caractère illicite à la grève", s’est félicité Bertrand Courtade, délégué syndical Usaf-Unsa. Mais sur le fond, la situation reste figée selon lui malgré qu’un médiateur ait été désigné pour tenter de trouver une sortie à la crise."C’est ubuesque. On demande simplement à monsieur Hervet -le délégué régional d’Air France en Polynésie Ndlr- qu’il se mette autour d’une table pour commencer les négociations", ajoute celui-ci "mais ça c’est compliqué pour lui. Il exige plus de paramètres, de changer les points et les virgules".Et le syndicaliste d’ajouter : "Je lui demandais une garantie de travail de 4 heures par jour au minimum, même le week-end. Il a commencé par nous dire qu’il ne voulait pas le week-end (…) On a compris… On est tous fatigués (….) la grève va continuer et quand monsieur Hervet sera enfin disposé à négocier, on négociera".Bertrand Courtade a également salué la prise de position, lundi, du syndicat des pilotes d’Air Tahiti Nui appelant ses membres "à ne pas opérer les vols affrétés pour Air France durant le conflit social"."On a été agréablement surpris (…) Contre l’injustice, tout le monde se bat de la même façon", a réagi délégué syndical Usaf-Unsa.