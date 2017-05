La grève à l’aéroport bientôt levée ?

Sam Teinaore

Depuis lundi, tous les aérodromes gérés par la société ADT sont paralysés par un mouvement de grève des pompiers. Ceux d’ADT et ceux de l’aviation civile. Parmi les principaux points de revendication, il y a l’amélioration des conditions de travail et la revalorisation des salaires. Deux points sur lesquels la direction d’ADT ne transigeait pas, jusqu’à ce soir.En début d’après-midi, les délégués syndicaux de l’aviation civile et les secrétaires généraux d’O oe to oe Rima et CSTP FO ont rencontré la direction d’ADT pour « lever la grève ce soir », selon les syndicalistes. À l'issue de la réunion les participants ressortent avec le sourire : un protocole d’accord est en cours de rédaction. Les bases ont été posées durant la réunion et chaque parti devra en rédiger les différents points. Les syndicats et la direction d’ADT se réuniront de nouveau demain matin pour finaliser le projet de protocole de fin de conflit. Et dans la mesure du possible le signer dans la foulée.La direction d’ADTa demandé que le gouvernement participe également aux discussions.