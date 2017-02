La fibre optique débarque à Faa'a

Rédaction Web avec communiqué

Pour Oscar Temaru, l'arrivée du très haut débit va changer le quotidien des services publics et de la population de la commune. Le haut débit réduira les temps de téléchargement, avec une qualité optimale. Ce qui engendra plus de réactivité et d’efficacité et un gain en terme de performance.En outre, l’arrivée de la fibre optique renforcera l’attractivité de la ville de Faa'a en proposant des infrastructures de télécommunication performantes et favorables au développement des services, des contenus et des usages numériques innovants. Elle favorisera également le développement économique engagé au travers des zones d’activités pour créer le socle d’une ville intelligente.Oscar Temaru souhaite faire bénéficier des avantages du numérique à l’ensemble de sa population en commençant par les établissements scolaires et les confessions religieuses. A noter que la mairie de Faa'a bénéficie déjà de la fibre optique.