La fête nationale américaine célébrée au guidon des Harley Davidson

Les moteurs grondent, les échappements feulent. Elles sont les stars de cette journée aux couleurs des Etats Unis. Autour de ces Harley Davidson aux styles et custom bien distincts, une passion commune : la moto et le rêve américain. Une soixantaine de bikers se sont réunis à l’occasion de la fête nationale américaine à Mahina, célébrée avec quelques jours de retard.



Pour Emile cette passion est ancrée en lui. "Au fil de mes nombreux voyages aux USA, la passion est devenue grandissante et n'est pas prêt de s'arrêter."



Ces bikers aux gros bras mais au cœur tendre, ont pour habitude de partager leur passion avec les enfants . Une fois encore, une centaine de jeunes de la commune enfilent le casque pour un tour de moto, et pas n’importe laquelle. Les enfants choisissent leur engin en fonction des couleurs ou de sa taille.