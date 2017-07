La direction des impôts se modernise pour les contribuables

Se rendre à la DICP n’était agréable pour personne : services éparpillés, files d’attentes interminables, espaces exigus. Pour faciliter le service clientèle, un nouveau guichet a été présenté jeudi. Il permet de réunir les services de gestion des impôts en un seul et même lieu.L’objectif de cette rénovation ? Que les 72 000 contribuables de Polynésie se sentent en confiance avec les services des impôts et puissent communiquer avec eux plus facilement. Cet espace sera évalué par une charte d’engagements de service.La direction des impôts fait évoluer ses services depuis 2016. Elle propose désormais de simuler le calcul de votre impôt foncier, faire le point sur vos taxes, ou prendre des rendez-vous sur internet.