La délinquance baisse, le trafic de stupéfiants augmente

En baisse, sur une même période de 9 mois allant de janvier à septembre 2017, par rapport à 2016, les atteintes volontaires à l'intégrité physique. Celles-ci sont réparties en trois catégories: Les violences physiques crapuleuses, les violences physiques non crapuleuses et les violences sexuelles.



Les atteintes volontaires à l’intégrité physique représentent 1 936 faits en 2017 en légère baisse de 2.3 % par rapport à 2016 où l'on comptait 1982 faits pour la même période.



Dans le détail, les violences physiques crapuleuses ne représentent que 79 faits en 2017 en baisse de 12.2% par rapport à 2016 où l'on en comptait 90. Selon René Bidal, " Ces violences crapuleuses sont quatre fois moins importantes en Polynésie qu’en métropole".



Si les violences physiques non crapuleuses, qui relèvent de la sphère intrafamiliale ou de proximité, connaissent elles aussi une baisse. 1472 faits en 2016 pour 1422 en 2017, en revanche au niveau national, la Polynésie est plus touchée. Avec un taux de 5.2 faits pour 1 000 habitants en Polynésie, les chiffres sont supérieurs au taux national (3.64 faits pour 1 000 habitants).



Quant aux violences sexuelles, celles-ci sont en baisse avec en 2017, 168 faits contre 187 en 2016. A noter que 26% des violences sexuelles sont de nature intrafamiliale en 2017.