La défiscalisation accordée à la société Bora Bora Nui

Rédaction web avec communiqué

Selon le haut-commissaire René Bidal, le programme d’investissement dont le coût de revient est évalué à près de 669 millions de FCFP, vise à conforter le positionnement de l’hôtel Bora Bora Nui Resort & Spa dans le segment de l’hôtellerie de luxe, un secteur fortement concurrentiel. En conséquence, les prestations se doivent d’être de grande qualité et conformes aux standards internationaux.Le programme contribue ainsi au maintien de l’attractivité touristique du territoire polynésien et s’inscrit pleinement dans la politique de développement du tourisme conduite par le Pays de structuration du secteur hôtelier dans une perspective de développement des activités directes et induites, favorisant ainsi la création de valeur ajoutée et d’emplois.