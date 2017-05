La chef pâtissière Ophélie Barès forme les polynésiens

Dans les cuisines du restaurant Bulles de Saveurs s’est déroulé un cours de pâtisserie très particulier ce lundi. La chef Ophélie Barès a fait le voyage spécialement depuis la France pour donner cette formation aux Polynésiens. Le concept a été pensé par Leiana Miller, la créatrice du premier festival de Street Food à Tahiti.



"En France, tu as beaucoup de possibilités pour suivre des formations de cuisine. Mais, Tahiti étant loin de tout, c’est un peu plus compliqué. Avec cette journée, nous pouvons pu faire bénéficier à tout le monde les nouvelles techniques de cuisine de France.", explique Leiana.



Une trentaine d’amateurs ont donc mis la main à la pâte pour réaliser plusieurs recettes : éclairs fraise-pistache, sablés au chocolat… "C’est chouette de pouvoir observer les techniques d'un grand chef. Cela donne des ficelles pour les reproduire et avoir le bon résultat à la maison. C’est vraiment super d’avoir une formation comme ça sur le territoire !", se réjouit une passionnée.



Du haut de ses 27 ans, Ophélie Barès affiche déjà une belle carrière derrière elle. Elle est la gagnante de l'émission « Qui sera le prochain grand pâtissier ? » en 2014. Elle a aussi été élue « Pâtissière de l’année » par ses paires. Elle donne désormais des formations dans l'école du célèbre chef cuisinier Christophe Michalak.



Après les amateurs, Ophélie Barès formera les professionnels du fenua - juste de quoi retrouver l'influence de la chef sur la carte des déserts de vos prochains dîners au restaurant...