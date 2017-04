La chasse aux œufs est ouverte

Rédaction Web avec Tamara Sentis et Mata Ihorai

Au Royal Tahitien, la fête de Pâques est une vraie institution. Ici on ne se contente pas de chasser les œufs. Le jardin se transforme en véritable parc d’attraction. Avec toboggans gonflables, trampolines et ballades à poney."On a la chance d'avoir un grand jardin avec une salle à coté d'où les parents peuvent s'asseoir et surveiller les enfants de loin. Et puis, c'est Pâques, il faut que les enfants s'amusent. Ce n'est pas toute l'année" explique Christina Teihotaata, directrice de l'hôtel.Ils étaient une centaine d’enfants à partir à la chasse et se partager les plus de 30 kilos de chocolat, plus ou moins équitablement. Les grands étant les plus rapides à les trouver que les petits, ou à les leur enlever des mains. "On avait trouvé des œufs, mais après des grands nous ont pris nos œufs." explique une fillette.Heureusement, les organisateurs ont tout prévu. "Cela demande une petite organisation, pour attirer les enfants dans une zone tandis que l'on cache des œufs dans un autre endroit du jardin. comme le jardin est grand, on y arrive facilement".Et cela marche ! De quoi redonner les sourires aux enfants comme aux parents, qui eux, ont préféré fêter Pâques avec le brunch et la bringue.