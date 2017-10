La campagne de vaccination contre la grippe est lancée

Se couvrir la bouche avec la main ou le bras pour éternuer et tousser

Se laver les mains fréquemment dans la journée, notamment après avoir éternué et après s’être mouché

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter à la poubelle après utilisation

Se tenir à distance des personnes fragiles lorsque l'on est malade

Rédaction web avec communiqué

Le virus de la grippe est très contagieux et la grippe peut être grave pour certaines catégories de personnes qu’il faut vacciner en priorité. Il est recommandé également que les professionnels de santé se vaccinent pour se protéger et protéger leurs patients les plus fragiles.Dans cet objectif, la Direction de la santé met 17 000 vaccins à la disposition de la population dans toutes les structures de soins du Pays et toutes les pharmacies d’officines.Pour informer et mobiliser la population, une campagne d’information sera menée d’octobre à décembre 2017. Des spots télévisuels et radio inviteront les personnes à risque à aller se faire vacciner, c’est-à-dire : les personnes âgées de 60 ans et plus ; les personnes en affection longue durée; les femmes enceintes; les personnes en situation d’obésité ; les professionnels de santé.Il est rappelé que les vaccins sont gratuits pour les personnes relevant d’une des catégories cibles sur présentation d’un justificatif (Carte CPS, carnet rouge, carnet de grossesse, carte professionnelle) ou d’une ordonnance du médecin traitant comportant la mention "remise gracieuse" pour les autres catégories.Ces dernières semaines, le réseau sentinelle de Polynésie française a signalé 87 syndromes grippaux dont 13 cas confirmés en laboratoire (type A H3N2) et 2 cas hospitalisés. C’est le signe qu’une nouvelle souche de virus grippal commence à circuler sur le territoire. Afin de limiter l’épidémie, en complément de la campagne de vaccination, il est important de rappeler les mesures barrières qui permettent de limiter la propagation de la maladie.