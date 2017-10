La brigade financière perquisitionne deux études notariales

Sam Teinaore

La première perquisition menée à l’étude de notaire Bruggman a été révélée dès 10 heures par nos confrères de Polynésie première. Elle a été menée par le procureur de la République. Selon nos informations une seconde perquisition s'est déroulé ensuite à l’étude de notaire Clémencet sous la supervision d’un vice-procureur.Selon des sources proches du dossier l’affaire ferait suite à une dénonciation d’un employé de l’étude Bruggmann. L’enquête préliminaire porterait sur deux volets. Le premier volet a trait aux conditions de rachat de l’étude Bruggmann par Alexandre Yao, l’associé de Bernard Bruggmann. Le second volet concernerait des transactions effectuées par l’office notarié. Les deux volets impliqueraient également l’étude notarié Clémencet, notamment via le lien de parenté entre l’associé de Bernard Bruggmann et une des employées de l’étude Clémencet.