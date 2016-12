La bande originale de Moana classée numero 1 sur le site Billboard

Rédaction web

Après le succès du film, c'est la bande originale de Moana qui fait le buzz. Le site de Billboard la classe numéro 1. Les classements établis par Billboard sont internationalement reconnus dans le monde de la musique.Une grande fierté pour le groupe originaire du Pacifique, Te Vaka et son leader Opetaia Foa'i qui a travaillé pendant des mois sur les musiques du film.Dès sa sortie aux Etats-Unis, le Disney Moana a pris la tête du Box office. En France, la version Vaiana, la légende du bout du monde a également tenu la tête du classement jusqu'à la sortie de Rogue One, le dernier star Wars. Vaiana se classe 2e pour la semaine du 21 au 27 décembre et 3e sur l'année 2016...