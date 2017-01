SOCIÉTÉ

La bande AM, primordiale pour les îles éloignées

Vendredi 6 Janvier 2017 à 10:16 | Lu 143 fois

MEDIAS - Suite à la décision de supprimer la bande AM, expérimentée il y a plus de cent ans et à l'origine de la propagation de la radio dans les années 20, cela fait un mois que les habitants de l'île de Makatea ne reçoivent plus d'émission radio. Ce dont s'insurge l'association de consommateurs Te Tia Ara, via un communiqué, qui interpelle l'Etat et le Pays afin qu'ils rétablissent rapidement cette liaison.

SOCIÉTÉ | FAITS DIVERS | POLITIQUE | SPORT | CULTURE | BUZZ | MONDE | Pharmacies et Médecins de Garde | L'IMAGE DE LA SEMAINE | EMISSION WEB | TE AITO | Festival des îles | Bodyboard