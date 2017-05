La Tahiti Pearl Regatta fête sa 14ème édition

Rédaction web avec Ronny Mou Fat

Bon nombre d'habitants ont également pris part à la manifestation et ont pu découvrir les stands des exposants présents sur le village. Placée sous le signe des bulles. "La Sparkling race" attend près d’une trentaine de voilier sur la ligne de départ. Avec au programme cinq courses, rythmées par des soirées festives traditionnelles et culturelles.Cette année encore, de belles compétitions nautiques se profilent sur le plan d’eau des Raromatai. "De belles courses, du vent, du soleil, encore une belle édition en perspective" s'exclame Stéphanie Betz, l'organisatrice. "C'est un évènement qui monte, nous avons plus de participants que l'année dernière et surtout, nous allons avoir trois pirogues à voile qui vont participer à la course."Sur l’eau comme sur Terre, la Tahiti Pearl Regatta se veut sportive, mais festive également. Et c’est ce qui caractérise l’événement et en fait sa notoriété. La TPR, c’est aussi une affaire d’environnement.Depuis 7 ans, l’événement ouvre ses portes sur le nettoyage de la darse d’Uturoa, comme nous l'explique Gilles Laberneze, coordinateur du village. "La première année, on avait sorti 37 chariots de l'eau, cela a bien baissé depuis. Preuve que l'action porte ses fruits chaque année." De la cannette, au sac plastique en passant par des pneus de voiture, tout y passe. Les commerçants ne s’étonnent même plus de retrouver leurs caddys au fond de l’eau. "Il y a deux ans, on a ramassé au moins huit chariots. Et dans mon magasin c'est un chariot qui disparait tous les mois.", indique Michel Liaut, un commerçant.Cette première journée a permis également à la population et à certaines classes des écoles d’Uturoa de prendre le large à bord de catamarans. Mercredi, auront lieu les régates d’entraînements. Le coup d’envoi de la première course d’étape sera donné jeudi 25 Mai au matin.