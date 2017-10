La TV @ Rai avec les All in one

Leur 2ème Prix Upa Nui en 2014 a été le premier pas de leur carrière. Depuis les All in one ne cessent de relever de nouveaux défis et se confronter aux meilleurs. En 2017, ils ont remporté le prix de la finale du concours Hip Hop International France 2017 au Palais des Sports et sont arrivés 39èmes au classement mondial du World Hip Hop Dance Championship 2017 à Phoenix.



Mercredi, ils seront les invités de Rai. Dans l'émission, Manava Akau le chorégraphe, Vaitiare et Harris, danseurs vont présenter le "Danc' Sing Contest". Place à la danse et à la musique dans "La TV @ Rai".



Présenté par Rai

Diffusé tous les mercredis à 17h35