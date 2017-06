La Sofidep débloque 126 dossiers de prêt en 2016

En 2016, 126 dossiers de prêt ont été débloqués pour un montant de 673 millions Fcfp. La Sofidep comptait, au 31 décembre 2016, 550 clients actifs pour un encours de 2,6 milliards Fcfp. Depuis 2000, 864 projets ont été financés pour un montant total de 6 milliards Fcfp. Les prêts participatifs sont essentiellement liés à des activités de création (47%) et de développement (25%).Créée en 1999, la Sofidep est une société d’économie mixte locale assurant une mission publique de développement économique au travers de prêts participatifs et de produits de capital investissement. Elle soutient et accompagne les très petites, petites et moyennes entreprises à chaque étape de leur cycle de développement.

L’assemblée générale a ainsi pris connaissance du rapport de gestion établi par le conseil d’administration, et approuvé les comptes de l’exercice 2016 et du budget primitif 2017.Cette année, la Sofidep poursuivra ses actions de proximité dans tous les archipels polynésiens. Elle ira à la rencontre des chefs d’entreprises et des porteurs de projets. L’offre de financement de la Sofidep (prêt d’aide à la création d’entreprise, prêt à la relance d’entreprise, et autres prêts participatifs) et les dispositifs distribués en partenariat avec la Banque Publique d’Investissement (Bpifrance) s’inscrivent dans le cadre du plan d’actions économiques du gouvernement.