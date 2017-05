La Saga lance un appel aux dons

La Saga accueillera 720 enfants défavorisés au motu Ovini à partir du 2 juillet. Ils pourront profiter de ce centre de vacances pendant 5 semaines. Mais pour pouvoir organiser des activités, la Saga a besoin de fonds. Ils lancent un appel aux dons et cherchent des volontaires. Ils seront chargés de vendre des t-shirts et récolter des goûters le vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin.Vous pouvez joindre les organisateurs sur Facebook ou par téléphone au 40 42 23 54.