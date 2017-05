La Ronde tahitienne : les cyclistes sur la ligne de départ dimanche

La première épreuve cyclosportive a vu le jour en 2011 grâce à Benoît Rivals. La compétition a pris de plus en plus d’ampleur au fil des années. Le nombre de participants locaux et internationaux ne cesse d’augmenter. Aujourd’hui, la Ronde est une course de renom puisqu’elle se situe dans le top 50 des plus belles épreuves cyclistes internationales.En 2016, plus de 500 cyclistes étaient sur la ligne de départ. C’était le plus gros peloton jamais aperçu à Tahiti. Des célébrités sportives avaient fait le déplacement : Henri Sannier et Laurent Jalabert. Mais cette année, la Ronde n’est pas en reste puisque Bernard Hinault est l’invité d’honneur.Pour rappel, cette épreuve cycliste sur route est composée, de trois parcours au choix. La ronde loisir (15 km), la petite ronde (55 km) ou la grande ronde (110 km) à parcourir selon le niveau de chacun.Pour s'inscrire, rendez-vous au garage Bambou.