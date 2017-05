La Ronde Tahitienne : Bernard Hinault est arrivé à Tahiti

Rédaction web

Pour son premier séjour en Polynésie, l’ex roi du cyclisme a eu droit à un accueil tout en musique qui lui a visiblement plu. « C’était un peu un rêve de venir un jour à Tahiti et là, il se réalise », a-t-il confié.Si Bernard Hinault, 62 ans aujourd’hui, participera à La Ronde Tahitienne, sa seule ambition est de «se faire plaisir » : « Je ne suis pas là pour faire de la compétition (….) C’est le plaisir d’être ensemble, de partir avec un groupe et de finir ensemble ».« Le Blaireau » n’est pas encore certain d’aller jusqu’au bout de l’épreuve, désirant au préalable « voir un peu le terrain et la chaleur », des données qui « jouent énormément sur la condition physique ».Dimanche prochain, il devrait se mêler aux compétiteurs qui prendront le départ de La Ronde Tahitienne pour une course de quelque 110 kilomètres.