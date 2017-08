La Ronde Tahitienne 2017 sur TNTV

Chaque année, l’événement réunit 500 cyclistes internationaux et locaux. La compétition se compose de trois épreuves :

- La ronde loisir (15km)

- La petite ronde (55 km)

et La grande ronde (110 km).



Organisée par le “Vélo Club de Tahiti et des îles, la Ronde Tahitienne 2017 est intégrée au Grand Trophée cycling classics France, qui regroupe l’ensemble des plus grands défis cyclo-sportifs (grandfondo) de France.



L’édition 2017 est parrainée par Bernard Hinault grande figure du sport français des années 80 et Henri Sannier, journaliste sportif de France 3, et parrain historique de la Ronde Tahitienne.