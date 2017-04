La Réunion: nouvelle attaque mortelle de requin

Ce pratiquant régulier du bodyboard a été attaqué au lieu-dit de La Pointe au Sel et a succombé à ses blessures... Mordu profondément à la cuisse, les secours n'ont pas pu le réanimer.



La mère de la victime, ainsi que plusieurs de ses amis, se sont rendus sur place. Beaucoup de colère et d'émotion se ressentaient sur le rivage après cette nouvelle attaque.



C'est la 21e attaque de requin depuis 2011, dont neuf ont été mortelles. Plus de la moitié concernaient des surfeurs ou des bodyboardeurs.