La Polynésie rend hommage à John Doom

Suite à notre annonce du décès de John Doom sur notre site, les hommages sur notre page FaceBook n'ont pas tardé à affluer. Parmi ceux-ci, celui de Thérèse Teriinoho, pour qui John Doom représentait, "Un grand homme fondateur du Reo Maohi grand respect et bon vent toujours à l'écoute du peuple Maohi merci à toi papy Doom tu resteras dans le coeur Maohi sincères condoléances à toute la Polynésie."Pour Milou Enmai : "Après Maco Tevane on perd à nouveau un GRAND monsieur et pas que pour la defense du reo maohi car ce militant, humaniste savait aussi faire partager son amour pour le patrimoine, ses passions pour la culture et dire au manahune maohi qu'il ne devait pas avoir peur d'être fier. RIP John...."Hereapetahi Ariitai "Que ce Grand Homme , gardien et défenseur infatigable de notre patrimoine culturel, environnemental et sociétal repose en Paix ; sincères condoléances à ses proches et à sa Famille. Merci pour ton dévouement et tes actions axées sur la défense d'une noble cause, celle de préserver la qualité de vie de notre Fenua".Floriana Lai "Mauruuru pour la sauvegarde du Reo, Mauruuru pour le combat contre le nucléaire, Mauruuru pour la défense des malades polynésiens atteints de maladies radio-induites que la relève suive comme je t'ai entendu le dire à maintes reprises ; pour tout cela Respect et Courage et Paix à ta famille. Te aroha ia Nui."