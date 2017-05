La Polynésie fête l'Europe du 9 au 14 mai

Chaque année, l’Europe fête le 9 mai. Cette date est celle de la naissance d’une idée, celle de Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, qui proposa, lors d’un discours historique le 9 mai 1950, de mettre en place une forme étroite de coopération entre la France et la République fédérale d’Allemagne et tout autre pays souhaitant y adhérer : il s’agissait de mettre en commun les productions de charbon et d’acier afin d’assurer une paix durable en Europe.



Cette coopération est devenue une véritable force. L’Union compte aujourd’hui 28 Etats membres pour 508 millions d’habitants, autour d’un projet de développement partagé, et de valeurs de libertés et droits fondamentaux.



La Polynésie française, bien que distante du continent européen, fait partie de cette Union et partage ces mêmes valeurs.

Par ailleurs, par le biais des financements européens, le Pays bénéficie depuis 1959, d’un soutien réel dans le cadre de la mise en place de nombreux projets en matière de santé, de valorisation des ressources primaires, de préservation de l’environnement, d’énergie...



Cette semaine de l’Europe est donc une occasion de saluer cette collaboration, de mettre en lumière les initiatives soutenues par celle-ci et de fêter une grande idée fondée sur des valeurs de liberté, de solidarité, d’égalité et de justice.