La Polynésie fait figure de bon élève à Paris

Le ministère de l’environnement souhaite que cette nouvelle convention permette une approche plus globale et multisectorielle afin d’appréhender tous les domaines qui contribuent à la préservation de l’environnement et au développement durable.Heremoana Maamaatuaiahutapu a donc sollicité l’envoi d’une mission d’expertise nationale afin de disposer d’une base de discussion commune solide, pour redéfinir le cadre de travail sur les cinq prochaines années.Il a précisé que le Haut-Commissariat suggérait que cette mission d’expertise soit couplée avec celle relative au SAGE (schéma d'aménagement et de gestion de l'eau).Par ailleurs, le ministre polynésien de l’environnement aimerait qu’un ingénieur sénior du corps national des inspecteurs des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) puisse mener une mission d’assistance technique destinée à réorganiser et optimiser le fonctionnement de la cellule en charge des ICPE de la Direction de l’environnement, pendant une durée de deux ans, renouvelable une fois.