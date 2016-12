La Polynésie en chiffres

Rédaction web

Distances par avion, démographie, santé, agriculture, tourisme, échanges extérieurs, emploi, salaires... L'ISPF présente son coup d'oeil sur la Polynésie, édition 2016. Cette année, l'éducation et les comptes rapides viennent compléter les données.La Polynésie, c'est donc un vaste territoire de 3 500 km2 de terres émergées, composé de 121 îles dont 72 habitées selon les derniers chiffres. Au 31 décembre 2015 nous étions 272 800 habitants.La Polynésie française se trouve à 17 100 km de Paris, 6 200 km de Los Angeles, 8 800 km de Tokyo, 3 900 km d'Auckland...Au fenua, la température moyenne a légèrement augmenté de 2014 à 2015 passant de 26.8° à 26,9.°. Les précipitations ont en revanche considérablement diminué de 2078 mm en 2014 à 1311 mm en 2015.Bonnes nouvelles : le nombre de touristes est en augmentation, de 164 393 en 2013 à 183 831 en 2015. Du côté du travail, les emplois salariés déclarés sont plus nombreux, de 61 114 en 2013 à 61538 en 2015. Le Smig mensuel brut a également augmenté de 149 491 Fcfp en 2013 à 152 914 Fcfp en 2015.Du côté de l'éducation, l'ISPF détaille le nombre d'élèves, de personnel enseignant, mais aussi les taux de réussites aux examens en Polynésie pour 2013, 2014 et 2015. Le nombre d'élèves et de personnel enseignant est en diminution. Idem pour le taux de réussite au Diplôme national du Brevet (de 74.1% en 2013 à 67.3 en 2015) et au Baccalauréat (de 82.3% à 79.1%).Concernant les comptes économiques rapides, le Produit intérieur brut nominal de la Polynésie est en augmentation de 535 624 millions de Fcfp en 2013 à 552 539 millions de Fcfp en 2015.Retrouvez la publication complète de l'ISPF ici :