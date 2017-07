La Nuit du Jazz sur TNTV

Le Big Band (B.B.) de Jazz du Conservatoire est l’une des formations orchestrales virtuose du Fenua. Elle est composée de 17 musiciens saxophonistes, trombonistes, trompettistes issus du Conservatoire ou pas (professeurs et élèves de haut niveau, musiciens extérieurs) et d’une superbe section rythmique Piano / Contrebasse / Batterie. Sous la direction d’un « Maestro » passionné et totalement investi, Fred Rossoni, le B.B. se pose en digne successeur du « Tropical Band » de la Grande époque.



L’orchestre a, cette année, fait appel à trois voix invitées, qui swinguent merveilleusement : celle du crooner canadien Jean Croteau, Maître de Cérémonie de la soirée et samedi celle de la jeune Diva qui porte si bien son prénom, Reva Juventin.



Le mercredi 2 août à partir de 19h25, TNTV vous propose de commencer la soirée en musique et de revivre l’une des soirées de concert organisée il y a quelques semaines à la Maison de la Culture. Préparez l’apéro !