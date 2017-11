La Nouvelle Star : les auditions continuent

Coeur de Pirate, Benjamin Biolay, Nathalie Noennec et Dany Synthé ont auditionné de nombreux candidats, à Marseille, Bordeaux, Lyon et Paris. Leur objectif pour cette première phase de la compétition : sélectionner les 100 meilleurs qui tenteront d'accéder aux primes en public lors de la prochaine étape à l'Élysée Montmartre !



Déjà prometteuses, les auditions bordelaises révèleront de nouveaux artistes au profil atypique. De Slon et ses influences « pop alternatives aux couleurs trip hop et rock progressif » à Raphifou, fan de Metallica qui reprendra Francky Vincent et… la Tirade du Nez préparez-vous à des performances inédites !



À Paris, les candidats alterneront entre le très bon et le catastrophique. Mais certains sortiront véritablement du lot avec des prestations poignantes, ou blufferont le jury avec une identité vocale très prononcée. Comme Ashley, une étudiante malvoyante de 26 ans, qui touchera particulièrement Coeur de Pirate avec une reprise sans filtre de « Je sais pas » de Céline Dion, ou Zaer et sa voix rocailleuse qui mettra très vite tout le monde d'accord. Surprenantes depuis leur début, les auditions marseillaises ne décevront pas avec cette semaine encore de vraies découvertes, venues notamment… de Belgique.



Très en retard après avoir manqué son avion, Maikel se présentera - non sans stress – pour interpréter deux reprises. Les aléas de son voyage auront-ils un impact sur sa prestation ?



Fan de l'émission depuis tout petit, Erhya, 19 ans, réalise ce soir son rêve en participant au concours qui lui a donné envie de faire de la musique. Celui-ci se prolongera-t-il à l'Élysée Montmartre ?



Enfin, les candidats lyonnais donneront du fil à retordre à nos quatre jurés, pas toujours en accord avec l'avis de leurs camarades. Sauront-ils les convaincre de leur donner au moins 3 « oui » pour défendre leurs chances lors de la prochaine étape ? L'étau se resserre. Qui rejoindra les premiers qualifiés ? Qui parviendra à illuminer les 4 lettres du mot « star » pour une place parmi les 15 derniers finalistes ? Réponses dans ce nouvel épisode de « Nouvelle Star » 2017.