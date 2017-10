La Nouvelle-Calédonie accède au statut de membre associé de l'Unesco

"La Nouvelle-Calédonie est la première communauté française d’outre-mer à devenir ainsi membre associé à l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture", a-t-elle souligné.Cette accession a été proclamée lundi à Paris par les Etats membres de l'Unesco lors de la Conférence générale, en présence du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Philippe Germain."Neuf ans après l’inscription des écosystèmes marins calédoniens sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, Annick Girardin se félicite de cette nouvelle étape pour la Nouvelle-Calédonie, qui, au côté de ses partenaires océaniens et avec le plein soutien de la France, continuera à approfondir sa coopération régionale et ses actions au service de la jeunesse, du développement durable, des savoirs, des cultures, de la protection et de la valorisation des patrimoines et de la gestion des océans", indique le communiqué.Selon le règlement de l'Unesco, les territoires "qui n’assument pas eux-mêmes la responsabilité de la conduite de leurs relations extérieures" peuvent être admis au sein de l'organisation comme membres associés.

AFP