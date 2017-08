BUZZ

La NASA cherche son Men In Black

ESPACE - Sortez des placards vos pistolet laser, fulguropoing et autres pulvérisateurs d'extraterrestres. Uncle Sam needs you ! et pas pour défendre les USA contrer les méchants communistes. Non. Cette fois, il s'agit de défendre la planète!.







Rédaction Web La NASA a publié une annonce sur le site USAJOBS dans laquelle elle indique rechercher un "officier de protection planétaire". Il ne s'agit pas là de combattre les Klingons ou autres créatures extraterrestres, mais veiller et s'assurer à ce que la Terre ne soit pas infectée par un microbe au retour d’une mission spatiale, et inversement, de veiller à ce que les humains ne contaminent pas une planète, une lune ou tout autre objet interstellaire.Le poste rémunéré à hauteur de 18 734 000 Fcfp par an, est malheureusement réservé aux Américains et à ceux qui ont autre chose qu'un vide intersidéral entre les deux oreilles. Le candidat doit en effet posséder un diplôme en sciences, en physique, ou en mathématiques, mais également des connaissances dans la protection de la planète, et les missions spatiales.



