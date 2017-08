La Maison de la Culture fait sa rentrée….et peau neuve

Rédaction Web

Pour le confort de ses adhérents et spectateurs, de multiples travaux ont été réalisés comme l’explique sa directrice, Hinatea Ahnne : « Il s’agit d’une politique d’investissements que nous avons adoptée depuis deux ans ».Les sièges du grand théâtre ont ainsi été refaits à neuf. La scène destinée aux orchestres sur la place To’ata s’est quant à elle dotée d’une nouvelle bâche et de nouveau haut-parleurs ont été installés, les précédents datant de l’ouverture de la place.« Pour le confort des artistes, nous allons également avoir la construction de loges qui va démarrer aux alentours du mois de septembre », ajoute Hinatea Ahnne.Du côté de la médiathèque, qui enregistre plus de 66 000 visiteurs par an, un espace numérique sera prochainement aménagé pour permettre de lire la presse et de nombreux livres sur tablette.Mais la Maison de la Culture signifie aussi activités multiples à destination de tous. Cette année encore les offres sont variées et nombreuses : ateliers pour les enfants, cours pour les adultes, il y en a pour tous les goûts.Retrouvez tous les détails sur le site : https://www.maisondelaculture.pf/