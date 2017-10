La France qualifiée pour le Mondial 2018

Rédaction Web

Antoine Griezmann et Olivier Giroud dont c'est la 28 ème réalisation avec les Bleus, égalant ainsi Youri Djorkaeff et dépassant Karim Benzema au classement des meilleurs buteurs tricolores, ont offert la victoire aux Bleus, qui iront en Russie en juin prochain.Si pour certains observateurs, le match fût laborieux, et la France pas vraiment à l'abri d'une contreperformance au vu des occasions biélorusses, il n'empêche qu'avec cette qualification directe pour le Mondial 2018 en Russie, l'équipe de France participera à sa quinzième phase finale d'une Coupe du monde, la sixième consécutive.