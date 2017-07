La France devrait attirer un nombre record de touristes étrangers en 2017

Frappée par les attentats de Paris en novembre 2015 et de Nice en juillet 2016, la France, première destination touristique mondiale, avait subi une baisse de fréquentation l'an dernier. Mais les voyageurs affluent de nouveau et de nombreux professionnels ont fait état de chiffres en nette croissance pour le printemps et l'été 2017."Selon nos prévisions, la France pourrait atteindre 88 à 89 millions de touristes en 2017, soit une hausse de 5 à 6% par rapport à 2016", a annoncé lundi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Lors du premier trimestre 2017, le pays est revenus à un niveau de fréquentation semblable à 2015, année du précédent record de fréquentation.En 2016, la France avait accueilli près de 83 millions de visiteurs étrangers, après 85 millions en 2015. Cette baisse s'expliquait par les conséquences des attentats, mais aussi par des intempéries et d'importants mouvements sociaux au printemps.Frappée par les attentats de Paris en novembre 2015 et de Nice en juillet 2016, la France, première destination touristique mondiale, avait subi une baisse de fréquentation l'an dernier. Mais les voyageurs affluent de nouveau et de nombreux professionnels ont fait état de chiffres en nette croissance pour le printemps et l'été 2017.

