La France championne du Monde de surf à Biarritz

C'est une première dans l'histoire du surf français ! Le pays en revait, et l'équipe de France l'a fait. Elle remporte samedi le championnat du monde ISA par équipe après une semaine de compétition organisé sur les vagues de Biarritz. Cette victoire historique était prévisible, même le dénouement de l'épreuve individuelle masculin, ce dimanche. L'avance des Bleus dans le classement général n'est plus rattrapable pour l'Espagne (2ème) et le Portugal (3ème). Lundi, les surfeuses française ont réalisé un doublé. Un exploit histoire de bien commencé la compétition ! Pauline Ado est sacrée championnes du monde juste avant Johanne Defay. Chez les hommes, c'est l'élite du surf mondial, Florès et Duru, qui tenteront de décrochez la médaille du mondial dimanche matin.Jeremy Florès et Joan Duru étaient alignés sur la même série avec le Français Vincent Duvignac. Ils se qualifient pour les demi-finales en s'imposant en première et deuxième position.Les deux surfeurs explosent le quart de finale. La vague du Réunionnais Florès remporte la note de 9,33 sur 10 . Il totalise un score de 15,83 points sur ses deux meilleurs vagues. Joan Duru n'est pas en reste. Il remporte son ticket avec un score de 11,10 points.Vincent Duvignac et Dimitri Ouvré étaient les deux derniers Français en lice. Ils échouent en quart de finale.