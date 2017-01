La France a un incroyable talent : la 4ème et avant dernière soirée des auditions

Emission française de divertissement présenté par David Ginola.

Le jury est composé de Gilbert Rozon, Hélène Segara, Eric Antoine et Kamel Ouali.



Pour la 4ème et avant-dernière journée d'auditions, de nouveaux candidats se présenteront devant notre jury pour tenter de décrocher leur ticket pour les demi-finales.



Sur les 150 candidats de ce cru 2016, seuls 40 auront le privilège de se rapprocher des 100.000 euros promis au vainqueur. A l'approche de la fin de cette première phase de la compétition, les places sont de plus en plus chères.



Parmi les nombreux artistes à se présenter pour cette avant dernière soirée des auditions, vous découvrirez :



- Jesse et Vivien : couple sur scène comme dans la vie, ces deux danseurs professionnels brillent depuis de longues années sur toutes les scènes de France. Après les comédies musicales FlashDance ou les Robins des Bois, ainsi qu'une participation à la tournée Red Tour de Matt Pokora, La France a un incroyable talent est leur prochain grand défi. Parviendront-ils à séduire notre jury ?



- Marie et Lara, deux soeurs âgées de 9 et 11 ans, réaliseront une reprise des plus émouvantes du célèbre tube de Louane "Je Vole", extrait de la bande originale de la Famille Bélier. Résisteront-elles à la pression de la scène malgré leur jeune âge ?



- Les Barecode Trio réaliseront une performance particulièrement périlleuse de barre russe. Des acrobaties virevoltantes à plus de 6 mètres de haut et sans la moindre protection...



- Le fascinant Steevy Jobijoba, personnage haut en couleurs, ce danseur d'un nouveau genre performera sur nos plus célèbres musiques de jingles. Ses micro-chorégraphies lui permettront-elles d'aller plus loin dans l'aventure ?



Qui rejoindra les premiers qualifiés ? Qui parviendra à décrocher l'un des Golden-Buzzers encore disponibles ?