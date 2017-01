La France a un incroyable talent : la 3ème soirée des auditions

Emission française de divertissement présenté par David Ginola.

Le jury est composé de Gilbert Rozon, Hélène Segara, Eric Antoine et Kamel Ouali.



Troisième journée d'auditions sur la scène de « La France a un Incroyable Talent ». Dans ce nouvel épisode, de nouveaux candidats, aussi talentueux que surprenants, vont se sublimer dans l'espoir de décrocher une qualification en demi-finale !

2 minutes seulement leur seront allouées pour tenter de séduire notre jury.



Comme chaque semaine, un minimum de 3 « oui » sera nécessaire pour accéder à la prochaine étape. Décrocher l'un des golden-buzzers restant sera en revanche synonyme de qualification directe pour la grande finale.

L'incroyable talent 2016 se trouvera-t-il parmi les artistes suivants ?



Finaliste de la saison 1, le diaboliste masqué Tony Fribourg fera son grand retour dans l'émission ! Il y a 10 ans, cet artiste hors normes concourait face à Éric Antoine et bluffait les téléspectateurs, terminant 2e du concours. Devenu père depuis, son nouveau défi sera de reproduire le même exploit sous les yeux de son fils, fan de l'émission et à l'origine de sa seconde inscription. Connaîtra-t-il le même succès ?



Avec sa plastique de rêve et ses chorégraphies envoûtantes, Mario Espanol, danseur et acrobate, a tous les atouts pour se mettre nos jurés dans la poche. Sa prestation sur le sensible « to build a home » de the Cinematic Orchestra parviendra-t-elle à les conquérir ?



Magicien, mentaliste et terriblement drôle, Simon n'est pas sans rappeler un autre crack de la discipline qui le jugera ce soir. À la différence que Simon n'a que… 11 ans ! Fan d'Éric Antoine justement, dont il a vu tous les spectacles, il a aujourd'hui l'opportunité de briller devant son idole… et lui fera une touchante demande.



Sans oublier les fascinants personnages de Daav et Maya. Performeur champêtre, Daav est un arbre de 42 ans, amateur de poésie et de jeux de mots sur… les arbres. Maya et son costume d'abeille font quant à eux des représentations à travers les nights clubs de France, et ont choisi la scène de « La France a un Incroyable Talent » comme nouveau terrain de jeux. Leurs prestations seront-elles à la hauteur de leurs époustouflantes parures ? La compétition se poursuit ce soir… Qui se distinguera ? Qui quittera l'aventure dès son premier passage ?