La France a un incroyable talent : l'ultime soirée des auditions

Les auditions touchent à leur fin, avec les numéros des derniers candidats de cette 11ème saison. Une cinquième journée décisive à l'issue de laquelle, Hélène Ségara, Kamel Ouali, Éric Antoine et Gilbert Rozon désigneront les 40 demi-finalistes !



Qui s'emparera des ultimes places disponibles ? Qui parviendra à décrocher le dernier « golden buzzer » ?



Parmi les candidats que vous découvrirez ce soir : Hypnoteam : Guidés de leur incontournable bouledogue « Darwin », ces sept hypnotiseurs amateurs testeront leurs talents sur toute une partie du public. Bluffant ! Cirque la Cie : Amis depuis leur passage à l'école de cirque de Montréal, ces quatre artistes français et suisses ont depuis créé leur propre compagnie et présenteront sur scène un vertigineux numéro de bascule coréenne. Une première dans l'émission ! Bats & Taylor : Ces deux danseurs et contorsionnistes, très populaires sur Internet, réalisent un carton à chacune des vidéos qu'ils publient. Rencontreront-ils le même succès auprès du jury ? Enfin les Frères Bubbles présenteront un étonnant numéro de bulles de savon, jugé exceptionnellement par quatre personnes du public.



Avantage ou cadeau empoisonné de nos jurés ? Toutes les réponses et les derniers qualifiés dans ce cinquième et ultime épisode des auditions.



Emission française de divertissement présenté par David Ginola.

Le jury est composé de Gilbert Rozon, Hélène Segara, Eric Antoine et Kamel Ouali.