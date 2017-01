La France a un incroyable talent fait son grand retour sur TNTV

Emission française de divertissement présenté par David Ginola.

Le jury est composé de Gilbert Rozon, Hélène Segara, Eric Antoine et Kamel Ouali.



Pour de nombreux anonymes venus des 4 coins de la France, l’heure de réaliser leur rêve a sonné en participant au show le plus « déjanté » de la télévision, orchestré par David Ginola. Qu’importe leur âge, leur profession, leur niveau ou leurs années d’expérience, les candidats qui viennent tenter leur chance sont des gens comme tout le monde, à la seule exception près : ils ont un talent que l’émission va révéler au grand public.



A 22h35 dans « La France à un incroyable Talent, ça continue », David Ginola vous propose de découvrir les coulisses de l’émission, partant à la rencontre des candidats qui sont passés sur scène ce soir. Il recueille aussi les impressions des membres du jury, qui n’ont pas leur langue dans leur poche ! Au programme également, des numéros incroyables diffusés dans les versions internationales du programme ainsi que la rubrique « Que sont-ils devenus ? », un retour sur l’actualité des talents les plus marquants des dix saisons précédentes.