La Foire d'octobre s'installe à Mamao le 5 octobre

La Foire d'octobre se déroulera cette année sur le site de Mamao, plus proche du centre-ville, du 5 au 8 octobre. Pour cette nouvelle édition, DB Tahiti a choisi de répartir les exposants en deux thématiques distinctes : un pavillon "100% shopping" et un pavillon "Habitat".



Le pavillon shopping réunira des exposants en produits de beauté, bijoux, accessoires, loisirs, détente...

Côté habitat, les visiteurs trouveront un large choix en décoration, finition, gros oeuvre, intérieur ,extérieur, piscines, spa, menuiserie, solaire, innovations . Mais aussi des promotions immobilières.



DB Tahiti attend environ 40 000 visiteurs pour cette édition. L'entrée et le parking de la foire sont gratuits.

Les enfants disposeront d'un espace avec un parcours acrobatique, un spectacle de magie et un stand de maquillage.

Le groupe All in One donnera des prestations de danse. Les champions Raihere Dudes en MMA et Dany Gerard en Jujitsu seront présents pour des dédicaces.