La Fête de l'Autonomie 2017 : le Défilé du Hiva Vaevae sur TNTV

Le jeudi 29 juin, le Pays célébrera le statut d'autonomie accordée à la Polynésie en 1984. De nombreuses festivités et animations seront organisées dont le Défilé populaire du « Hiva Vaevae ».



Ouvert à tous, le Défilé rassemble sur l’avenue Pouvana’a a Oopa à Papeete, des dizaines d’associations sportives, culturelles et de quartier. Les participants peuvent ainsi mettre en avant leur activité. Ils seront rejoints par les forces vives du Pays, qui viendront également défiler, le tout dans une ambiance conviviale et festive.