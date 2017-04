La DSP manifeste aux portes du Haut-commissariat

Rédaction Web avec Sam Teinaore

C'est suite à l'appel du syndicat unité SGP police Force Ouvrière et de son représentant WallaceTeina que cette manifestation s'est tenue. Si ce mouvement précède celui qui se tiendra en métropole, mercredi, pour demander la "Protection et Reconnaissance pour les policiers", localement, le mouvement avait ses propres revendications à faire connaître. En "vrac", recrutement, suspension de vacations, risques psycho-sociaux et politique du chiffre, et indemnité temporaire de retraite.Wallace Teina, nous explique le premier point de leurs revendications: "Le syndicat FO Police a demandé la mise en place en urgence d'un plan de recrutement, car on a beaucoup de nos jeunes qui réussissent le concours national et qui sont affectés en métropole et qui ne peuvent pas dans l'immédiat revenir sur le territoire à cause d'un décret qui les bloque pendant huit ans."Le deuxième point concerne les vacations: "l'administration veut nous imposer un cycle qui ne nous convient pas. On demande la suspension et nous allons demander au préfet et au haut-commissaire à ce que ce soit le commissaire Mario Banner qui se saisisse de ce dossier et que l'on puisse revenir à la table des discussions."Sur le troisième point, celui des risques psycho-sociaux, "Beaucoup de nos délégués subissent des pressions, de la part de notre hiérarchie. Nous disons "Cela suffit." On arrête pas de nous dire "la politique du chiffre", alors que l'on sait qu'en France, elle n'a plus lieu d'être, vu que la priorité, c'est le terrorisme. On ne comprend pas pourquoi ici on doit courir après le chiffre" et de préciser, "On nous donne de plus en plus de missions, sauf que les moyens n'y sont pas. C'est cela que nous dénonçons et pour cela que nous demandons un plan de recrutement."Enfin, Le dernier point, concerne le décret de l' indemnité temporaire de retraite. "On a demandé la réouverture de ce dossier là, de geler le plafond actuel de 960 000 fcfp et de remettre en place le système du régime alternatif qui depuis 2009 n'est toujours pas mis en place".