La Croix-Rouge a besoin de marraines pour aider les enfants dans le besoin

Les marraines doivent s’engager « sur une certaine durée et avec une certaine régularité mais pour le reste, tout est très souple », indique-t-on au siège de la Croix-Rouge où l’on déplore qu’il n’y en ait « vraiment pas assez ».



Sachant qu’une bénévole peut suivre un, voire deux enfants maximum, les besoins sont en effet importants.



Il s’agit pour les marraines de donner gracieusement un peu de leur temps, une à deux fois par semaine, pour du soutien scolaire mais pas uniquement.



« Cela peut être des sorties, des activités de toutes sortes, car ces enfants ont parfois besoin d’une bouffée d’oxygène, de sortir de chez eux. Et certains parents n’ont pas forcément le temps de s’en occuper », ajoute-t-on à l’association.



Les personnes intéressées sont invitées à contacter la Croix-Rouge au 87 74 17 05.



Mais cette dernière recherche aussi d’autres bénévoles pour assurer ses nombreuses missions, qu’il s’agisse de la gestion des épiceries solidaires ou encore du centre de tri des vêtements venus des dons.



Alors si vous avez du temps libre et que vous ne savez pas quoi en faire, la solution est toute trouvée !





Rédaction web