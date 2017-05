La CSIP dépose un préavis de grève

Rédaction web

La CSIP a déposé un préavis de grève ce vendredi. Il comporte sept points de revendication. La confédération syndicale demande notamment " la transmission du bilan sociale de l'année 2016, la régularisation des avantages en nature, les indemnités de départ à la retraite, la revalorisation du temps de travail le dimanche, le paiement des repos compensateurs, le remplacement du matériel vétuste ..."Si aucun accord n'est trouvé, la CSIP annonce une grève à durée illimitée qui prendra effet le 11 mai prochain.A noter que deux préavis de grève ont également été déposés cette semaine par le syndicat O Oe To Oe Rima à Bora Bora : le premier concerne l’hôtel Four Season et le second le Méridien.