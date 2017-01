La CPS met en place un numéro vert pour les sinistrés

Rédaction Web avec communiqué

Lea été mis en place pour répondre aux demandes d’informations et d'aides sociales des assurés victimes des intempéries du 21 janvier. D'autre part, les assistantes sociales se mobilisent à compter de ce mercredi et assureront des permanences dans les antennes de Faaa et de Punaauia et dans les mairies de Pirae et Mahina.Le bus Tehono est présent selon son planning habituel :- Le lundi à Hiti’a/Tiarei ou Vairao- Le mardi et le mercredi à Paea- Le jeudi à Punaauia Tamanu- Le vendredi à Arue