La CPS à la recherche de 70 "Océaniennes d’exception"

La campagne "Océaniennes d’exception", mettra en lumière la contribution importante de 70 femmes ou groupes de femmes au développement économique, social, culturel et politique des États et Territoires insulaires océaniens membres de la CPS.Pour, le directeur général de la Communauté du Pacifique, M. Colin Tukuitonga "Si ces femmes n’avaient pas fait preuve de dynamisme et de résilience, la situation serait bien différente aujourd’hui dans notre région et pour nos communautés. On entend de plus en plus parler de ces Océaniennes – navigatrices et fines connaisseuses de notre océan Pacifique, sportives, auteures et poète – qui ont, en leur temps, brisé des barrières et qui sont devenues pour beaucoup une source d’inspiration. Toutes sont les figures de proue de l’Océanie. En braquant les projecteurs sur ces 70 Océaniennes, la campagne célèbre leur héritage."M. Tukuitonga a en outre rendu hommage à Lourdes Pangelinan, première femme à avoir pris les rênes de l’Organisation et à être mise à l’honneur dans le cadre de la campagne régionale qui vient d’être lancée.Cette année, la CPS a lancé un appel général à nominations, en vue d’identifier les candidates susceptibles d’incarner cette campagne. Au cours des 70 prochains jours, les différentes femmes désignées seront mises en vedette par le biais des réseaux sociaux de la CPS et des médias régionaux partenaires.La treizième Conférence régionale sur la condition féminine et la Conférence régionale des ministres de la Condition féminine, organisées à Suva (Fidji) en octobre prochain, constitueront le point d’orgue de la campagne. De plus amples informations sur cette campagne qui célèbre l’héritage des Océaniennes sont disponibles sous ce lien