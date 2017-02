La CCISM, guichet unique des aides pour les entreprises sinistrées

ACPR (Aide pour la revitalisation des commerces de proximité et des restaurants), dispositif d’aide du Pays via la DGAE.

AEPE (Aide à l’équipement des petites entreprises), dispositif d’aide du Pays via la DGAE.

L’Aide au rachat d'un nouveau véhicule au titre du dispositif - "voiture propre", dispositif du Pays via la DGAE.

L’Aide exceptionnelle de la CCISM aux entreprises sinistrées d’une enveloppe globale 50 millions de Fcfp.

Afin d’avoir une vision globale des dégâts, les entreprises concernées auront jusqu’au mardi 28 février prochain pour remplir le formulaire de recensement des professionnels sinistrés. Il est téléchargeable sur le site www.ccism.pf ou disponible au Pôle Entreprises de la CCISM. Ce formulaire de recensement est obligatoire pour permettre aux entreprises de solliciter des aides financières suite aux intempéries du 22 janvier 2017 et qui sont les suivantes :Pour bénéficier des aides de la DGAE, les informations et dossiers sont disponibles sur le site www.dgae.gov.pf. . Un accompagnement à leur montage est disponible au Pôle Entreprises de la CCISM, à Papeete. Le dépôt des dossiers se fait à la DGAE ou au guichet unique de la CCISM.Pour bénéficier de l’aide de la CCISM, les informations et le formulaire d’aide d’urgence de la CCISM sont accessibles sur le site www.ccism.pf ou disponibles au Pôle Entreprises de la CCISM. Le formulaire d’aide d’urgence de la CCISM et les pièces justificatives devront être envoyés par mail à odilet@ccism.pf ou bien déposés directement au Pôle Entreprises. Pour plus de renseignements, veuillez appeler le standard du Pôle Entreprises 40 47 27 47.