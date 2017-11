L'univers de Pito Ma s'expose à la Maison de la Culture

Rédaction web

Pito Ma est une bédé locale qui brosse de façon humoristique, les relations et le vivre ensemble entre les différentes composantes de la société polynésienne. Tahitiens, métropolitains et Chinois.Planches crayonnées et dessins originaux, peintures, sculptures, vidéos, salon de lecture, présentations détaillées des personnages, des goodies en exclusivité, ainsi que quelques surprises, des jeux, des concours, des extras, attendent les visiteurs. Cette exposition se tiendra du 28 novembre au 2 décembre à la Maison de la Culture, salle Muriavai