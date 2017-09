L'ouragan Irma a fait 72 morts en Floride

AFP

Le porte-parole des services de secours de l'Etat, Alberto Moscoso, a communiqué mardi à l'AFP un bilan officiel de 54 morts. Ce chiffre ne comprend cependant pas les huit victimes recensées jusqu'à présent dans l'archipel des Keys, ni celles de la maison de retraite près de Miami où dix personnes âgées sont décédées en raison d'un manque d'électricité.L'archipel des Keys avait été la partie de la Floride la plus durement touchée par Irma avec des bourrasques à plus de 215 km/h. Le comté de Monroe, auquel appartiennent les Keys, n'a pas transmis de bilan officiel au service de secours de Floride mais avait indiqué sur son compte Twitter avoir décompté huit décès liés au passage de l'ouragan.Les victimes sont principalement décédées de noyade, de traumatismes, résultant pour certains d'accident de la circulation et d'intoxication au monoxyde de carbone, un drame fréquent lors de l'utilisation de générateurs électriques d'intérieur.Irma a également tué au moins 40 personnes dans les Caraïbes portant le bilan de son passage à au moins 112 morts.