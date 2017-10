L'ivresse de l'amour : du 9 au 13 octobre

Episode n° 21

Lilian joue les victimes, disant à David qu’il ne devrait permettre à Luciana de la menacer. David veut savoir le problème qu’elle a avec Martha. Lilian n’est pas d’accord. Elle est la seule qui lui dévouée, à lui et aux enfants. Martha reçoit tous les mérites. David apprécie tous ses efforts mais les décisions concernant les employés ne lui regardent pas. Juan fait pression sur David pour qu’il vende la vigneraie.



Episode n° 22

Lilian prévient Martha qu’elle va faire souffrir sa fille. Martha se met en colère, qu’elle ne s’approche jamais de sa fille sinon elle ne répondra plus de rien. David est furieux de voir Luciana avec Miguel. Il dit à ce dernier qu’il fera visiter les vignes à la jeune femme. Bobby dit à son père que depuis l’arrivée de Luciana, il est redevenu comme avant. David s’excuse auprès de son fils. Fernanda insulte Luciana et lui ordonne de ne pas s’approcher de son père ni de son frère.



Episode n° 23

Luciana explique à Fernanda qu’elle veut que le père s’intéresse à ce qui l’entoure, sa famille et ses terres. Il faut qu’il sorte de sa dépression. Mais la jeune fille n’est pas d’accord. Ce n’est pas son rôle, elle est juste une employée. Juan dit à Lilian que l’offre pour la vigneraie est très avantageuse. Il faut que David les vend. Il fera tout pour ça. Tout ce qui intéresse Lilian est d’obtenir sa part pour qu’elle puisse vivre comme elle veut.



Episode n° 24

David s’excuse auprès de Luciana et que Fernanda lui présentera ses excuses quand elle reviendra de l’école. Miguel est jaloux mais Luciana le rassure. Il n’a pas à l’être quand David lui parle. David avoue à Cesar que la jeune femme lui fait ressentir des émotions, qu’il pensait ne plus jamais ressentir. Mais tout semble se dresser entre eux. Cesar lui répond qu’il cherche des excuses car il a peur de tomber amoureux.



Episode n° 25

David avoue à Miguel qu’il a négligé son travail car il est trop préoccupé par ses affaires de cœur. Susan lui dit qu’elle est certaine que le vin a été trafiqué. David dit que c’est la faute de Miguel. Lilian ne manque pas cette opportunité pour mettre en colère Martha. David dit à César que le vin est invendables. Cesar lui rétorque qu’il veut éloigner Miguel de Luciana car Miguel est l’un de ses meilleurs employés.





Casting

Irina Baeva (Luciana Muñoz Estrada), Gabriel Soto (David Robles Morán), Kimberly Dos Ramos (Graciela), Cynthia Klitbo (Marta Estrada Vda. de Muñoz), Azela Robinson (Lilian ).